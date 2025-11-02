Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bundesstraße (B) 65 bei Sehnde: 80-Jähriger bei Kollision mit Baum tödlich verletzt

Hannover (ots)

Am Sonntag, 02.11.2025, ist ein 80 Jahre alter Mann in Sehnde bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt worden, als sein Fahrzeug gegen einen Baum prallte. Die Polizei sucht Zeugen des Verkehrsunfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war der 80-jährige Sehnder gegen 08:35 Uhr mit seinem Opel Mokka auf der Iltener Straße (B 65) zwischen dem Kreisverkehr in der Nähe von Schnedebruch und dem Ortseingang Sehnde unterwegs. Er kam aus Richtung des Kreisverkehrs und fuhr in Richtung Sehnde. Circa 200 Meter vor dem Ortseingang Sehnde kam er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pkw auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Die hinzugerufenen Rettungskräfte bargen den Senior aus seinem Fahrzeug und versuchten, ihn zu reanimieren. Für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät; er verstarb noch am Unfallort.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die Iltener Straße in beide Richtungen bis 11:50 Uhr voll gesperrt werden. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden mit circa 16.500 Euro. Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet. Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten des Fahrers vor dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. / nash, trim

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell