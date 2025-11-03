Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizeikommissariat Hannover-Limmer unter neuer Leitung: Polizeioberrätin Rebecca Kükelhahn übernimmt die Geschicke der Dienststelle

Hannover

Zum 01.11.2025 hat Polizeioberrätin (PORin) Rebecca Kükelhahn die Leitung des Polizeikommissariats (PK) Hannover-Limmer übernommen. Sie folgt auf Philip Weinmann, der inzwischen Leiter des Einsatzdezernats der Polizeidirektion Hannover ist.

PORin Rebecca Kükelhahn ist 44 Jahre alt, gebürtige Göttingerin und lebt mit ihrer Familie im Umkreis von Hannover. Seit 2005 ist sie bei der Polizei Niedersachsen tätig und hat in verschiedenen Funktionen umfangreiche Erfahrungen gesammelt. Unter anderem war sie mehrere Jahre im Einsatz- und Streifendienst sowie im Kriminalermittlungsdienst der damaligen Polizeiinspektion Ost (heute Polizeiinspektion Hannover) tätig. Es folgten weitere Verwendungen im Landkreis Hannover: Im Rahmen einer Personalentwicklungsmaßnahmen übernahm PORin Kükelhahn den Posten der Dienstschichtleiterin im Polizeikommissariat (PK) Seelze. Des Weiteren war sie als Dezernentin für beamtenrechtliche Angelegenheiten zuständig.

Anschließend absolvierte sie ein Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei. Für ihre Masterarbeit zum Thema "Führung und demokratische Resilienz in der Polizei" wurde sie im Jahr 2024 mit dem Zukunftspreis des Europäischen Polizeikongresses ausgezeichnet. Zuletzt war sie als Koordinatorin Einsatz bei der Polizeiinspektion Besondere Dienste tätig.

"Mit Polizeioberrätin Rebecca Kükelhahn übernimmt eine innovative und engagierte Führungskraft die Leitung des Polizeikommissariats Hannover-Limmer. Ich bin überzeugt, dass sie mit ihrer Expertise und ihrem Führungsverständnis als Team mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten und einen wertvollen Beitrag zur Sicherheit und Ordnung in diesem wichtigen Einsatzgebiet leisten wird", sagte Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten anlässlich der Ernennung.

Das PK Hannover-Limmer ist für einen der bevölkerungsreichsten und vielfältigsten Bereiche der Landeshauptstadt zuständig. Jährlich werden hier mehr als 22.000 Einsätze durchgeführt, darunter Begleitungen von Großveranstaltungen wie dem Maschseefest oder dem Schützenfest, aber auch Demonstrationen, Großkonzerte und Spitzensportveranstaltungen.

Kerstin Müller, die Erste Polizeihauptkommissarin und Leiterin des Kriminalermittlungsdienstes, hatte über ein halbes Jahr lang die kommissarische Leitung des Polizeikommissariats Hannover-Limmer inne. Als die Leitung der Polizeiinspektion Hannover sie fragte, ob sie die kommissarische Leitung des Polizeikommissariats übernehmen könne, musste die 49-Jährige aus dem Landkreis Hildesheim nicht lange überlegen. Das PK Limmer kennt sie sehr gut, denn von 2012 bis 2020 war sie dort im Kriminalermittlungsdienst als Ermittlungsführerin in unterschiedlichen Funktionen tätig. 2024 konnte sie erste Erfahrungen als kommissarische Leiterin eines Polizeikommissariats sammeln, als sie den damaligen Leiter des PK Ricklingen vertrat.

"Ich danke Kerstin Müller für ihre engagierte Arbeit in dieser herausfordernden Übergangszeit. Diese Aufgabe hat sie mit hoher Professionalität und großem Engagement gemeistert", so von der Osten abschließend.

Über das Polizeikommissariat Hannover-Limmer

Das Polizeikommissariat Hannover-Limmer liegt im Westen der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover und ist für eine Fläche von 19,57 Quadratkilometern zuständig. Zu den betreuten Stadtteilen gehören Linden-Mitte, Linden-Nord, Teile von Linden-Süd, Limmer, Ahlem, Davenstedt, Badenstedt, Calenberger Neustadt sowie Teile von Hannover-Mitte und der Südstadt. In diesem Gebiet leben rund 84.000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Das PK Hannover-Limmer, zu dem die Polizeistationen Davenstedt und Schützenplatz gehören, ist in vielerlei Hinsicht einzigartig in Niedersachsen. Die Nähe zum Niedersächsischen Landtag, zur Staatskanzlei, zu den Landesministerien und zum Neuen Rathaus prägt das Einsatzgeschehen maßgeblich. Jährlich werden im Zuständigkeitsbereich des PK etwa 10.000 Straftaten bearbeitet.

Ein besonders charakteristisches Einsatzfeld ist die Limmerstraße, bekannt für ihre lebendige Fußgängerzone und hohe Kioskdichte. Auch alternative Veranstaltungszentren wie das Kulturzentrum Faust e. V. und diverse Szenekneipen der Hannover 96-Fans tragen zur Vielfalt der Einsätze bei. Darüber hinaus stellen Großveranstaltungen wie das Maschseefest und das Schützenfest besondere Anforderungen an die Polizei. /nash, ms

