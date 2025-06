Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Autobahnpolizei kontrolliert getunte Fahrzeuge +

Friedberg (ots)

Florstadt: Autobahnpolizei kontrolliert getunte Fahrzeuge

Beamte der Polizeiautobahnstation Mittelhessen führten am Freitag (20.06.2025) Kontrollen mit dem Schwerpunkt auf getunte Fahrzeuge durch. Im Laufe des Abends nahmen die Ordnungshüter am Rande einer Zusammenkunft von Teilen der Tuningszene in Nieder-Mockstadt, unterstützt durch spezialisierte Kollegen aus Frankfurt und Südosthessen, knapp 20 Autos und vier Kräder unter die Lupe. Insgesamt sieben Fahrzeuge stellten die Polizisten wegen verschiedener Umbauten, zumeist Veränderungen an der Abgasanlage, sicher. Ein Gutachter des TÜV unterzieht die Fahrzeuge nun noch einer genaueren Überprüfung. Zehn Ordnungswidrigkeitsanzeigen fertigten die Polizisten wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis durch Veränderungen am Fahrzeug. Bei einem weiteren Fahrzeug war die Hauptuntersuchung seit über acht Monaten überfällig. Ein Kradfahrer, der durch eine Streife kontrolliert werden sollte, flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Den Beamten gelang es noch in der Nacht die Personalien des Kradfahrers zu ermitteln. Gegen ihn wurde unter anderem ein Verfahren wegen eines illegalen Straßenrennens eingeleitet.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

