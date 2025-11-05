Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bundesautobahn 2: Kurzzeitige Vollsperrung der Autobahn nach Unfall mit leicht verletzter Person

Hannover (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, 05.11.2025, ist bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn (A) 2 in Fahrtrichtung Dortmund ein 32-jähriger Mann aus Lehrte leicht verletzt worden. Aufgrund des Einsatzes eines Rettungshubschraubers und der Schadensbilder ist eine Sperrung der Fahrbahn für ca. eine Stunde erforderlich gewesen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhren insgesamt drei LKW, davon ein Renault-Truck, ein DAF und ein MAN-Truck den rechten Fahrstreifen der A2 in Richtung Dortmund. Gegen 07:25 Uhr verzögerten der 35-jährige Renault-Truck-Fahrer und der 44-jährige DAF-Fahrer in Höhe des Kreuzes Groß-Buchholz verkehrsbedingt ihre Geschwindigkeit. Der 32-jährige MAN-Fahrer versuchte noch nach links auf den mittleren Fahrstreifen auszuweichen, kollidierte jedoch mit dem ihm vorausfahrenden DAF-LKW und schob diesen auf den vor ihm fahrenden Renault-Truck auf. Durch den Anprall verletzte sich der Lehrter leicht. Die beiden anderen LKW-Fahrer blieben bei dem Unfall körperlich unverletzt.

Sofort alarmierte Rettungskräfte versorgten den leicht Verletzten medizinisch vor Ort und brachten diesen anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Zur Unterstützung der medizinischen Maßnahmen war auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 140.000 Euro.

Für die Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme war die A2 bis 8:30 Uhr gesperrt.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang und der Unfallursache aufgenommen./ pol, ms

