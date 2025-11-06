Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Mitte: 42-Jähriger nach Bedrohung mit Messer festgenommen

Hannover (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, 06.11.2025, hat ein Mann einen Passanten mit einem Messer bedroht. Der 42-jährige Tatverdächtige wurde kurze Zeit später durch herbeigerufene Polizeibeamte in Tatortnähe festgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Mitte hatte eine Frau einen 33-jährigen Passanten am Raschplatz um eine Zigarette gebeten. Da der Passant keine Zigarette anbieten konnte, kam es zu einem Streit zwischen ihm und der Frau sowie ihrem Begleiter. Plötzlich zog der 42-jährige Begleiter ein Messer, hielt es dem Passanten mit einigen Metern Abstand vor die Brust und führte mehrere Stichbewegungen aus, ohne diesen dabei zu verletzen. Anschließend flüchteten die Frau und der Tatverdächtige in Richtung Hauptbahnhof. Der 33-Jährige alarmierte die Polizei. Diese fahndete umgehend nach den beiden Flüchtigen und konnte sie in der Niki-de-Saint-Phalle-Promenade unter dem Hauptbahnhof festnehmen. Nachdem die Identität des mutmaßlichen Täters festgestellt worden war, wurde das Messer beschlagnahmt und er erhielt einen Platzverweis, dem er umgehend nachkam.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Bedrohung eingeleitet. /san, rod

