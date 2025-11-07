Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: 25-Jähriger bei Verkehrsunfall auf dem Messeschnellweg schwer verletzt

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Messeschnellweg (B 6) ist am Donnerstag, 06.11.2025, ein 25 Jahre alter Fahrer eines Fiat 500 schwer verletzt worden. Der Mann prallte mit seinem Auto gegen einen Absperranhänger mit Anzeigetafel, der zur Absicherung einer Baustelle aufgestellt war.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 25-Jährige gegen 11:20 Uhr den Messeschnellweg in Fahrtrichtung Celle. Auf Höhe des Kreuzes Seelhorst kollidierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit einem auf dem linken Fahrstreifen abgestellten Absperranhänger samt Lkw. Dieser war durch die Straßenmeisterei aufgrund von Arbeiten an der Brücke der B 65 positioniert worden.

Der 25-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn voll gesperrt werden. Nach umfangreichen Aufräumarbeiten konnte die Sperrung nach rund vier Stunden aufgehoben werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 160.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /deB, schie

