Polizeidirektion Hannover

POL-H: Streit nach betrügerischem Drogendeal: 20-Jähriger geschlagen und mit Messer leicht verletzt

Hannover (ots)

Ein versuchter Betrug ist am Sonntag, 09.11.2025, in einem Schnellrestaurant im Hauptbahnhof Hannover in einem blutigen Streit geendet. Nachdem ein 20-Jähriger bei einem mutmaßlichen Dealer vermeintlich Drogen gekauft hatte, erhielt er lediglich eine leere Verpackung. Daraufhin kam es zunächst zu einem Wortgefecht und Schlägen gegen den 20-Jährigen. Kurz darauf erhielt dieser noch Stiche mit einem Messer und wurde leicht verletzt.

Nach bisherigen Ermittlungen des zuständigen Polizeikommissariat Hannover-Mitte wollte ein 20 Jahre alter Mann am Sonntagnachmittag gegen 15:30 Uhr in einem Schnellrestaurant im hannoverschen Hauptbahnhof von einem 22-Jährigen Drogen kaufen. Der mutmaßliche Dealer überreichte dem Mann schließlich eine Verpackung ohne die von dem 20-Jährigen erhofften Betäubungsmittel. Es entbrannte ein zunächst verbaler Streit. Schließlich schlug der 22-Jährige auf seinen Kontrahenten ein, zückte ein Messer und stach zu. Der 20-Jährige erlitt oberflächliche Wunden und musste medizinisch behandelt werden.

Die hinzugerufene Polizei fand bei dem noch vor Ort befindlichen Tatverdächtigen Amphetamin und beschlagnahmte die Drogen. Zudem leitete sie Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchten Betrugs ein, denn auch bei Drogengeschäften ist das verlorene Geld ein Vermögensschaden, den das Strafrecht als Betrug ahnden kann. /ram, ms

