Polizeidirektion Hannover

POL-H: Linden-Süd: 29-Jährige bei Kollision mit Multivan lebensbedrohlich verletzt

Hannover (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit dem Multivan einer 44-Jährigen ist eine 29-jährige Fußgängerin am Montag, 10.11.2025, lebensbedrohlich verletzt worden. Zuvor hatte sie die Ritter-Brüning-Straße bei Rotlicht überquert.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover wollte die 29-Jährige gegen 09:25 Uhr die fünfspurige Ritter-Brüning-Straße bei Rotlicht von der Fahrbahnmitte bzw. der Stadtbahnhaltestelle kommend in Richtung Stadionbrücke überqueren. Zeitgleich bog die 44-Jährige mit ihrem VW Multivan bei Grünlicht auf dem linken Rechtsabbiegefahrstreifen der Ritter-Brüning-Straße in Richtung Stadionbrücke ab. Dabei erfasste die 44-Jährige mit ihrem Pkw die Fußgängerin. Diese stürzte zu Boden, wurde überrollt und zunächst unter dem Multivan eingeklemmt. Die hinzugerufene Feuerwehr befreite die Frau und ein Notarzt reanimierte sie anschließend. Mit einem Rettungswagen kam sie in ein Krankenhaus. Aktuell besteht Lebensgefahr.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme mussten die Ritter-Brüning-Straße (stadteinwärts) und die Stadionbrücke bis etwa 12:15 Uhr voll gesperrt werden. Der Linienbusverkehr war von der Sperrung betroffen und musste umgeleitet werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. / nash, pol

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell