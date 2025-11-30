PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OL: Wohnungsbrand in Oldenburg-Kreyenbrück

Oldenburg (ots)

Am Sonntag, den 30.11.2025, wurde der Feuerwehr Oldenburg gegen 16:30 Uhr per Notruf ein Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus im Waldkauzweg in Oldenburg-Kreyenbrück gemeldet.

Das gemeldete Brandgeschehen wurde durch ersteintreffende Kräfte der Berufsfeuerwehr Oldenburg bestätigt, woraufhin sofortige Löschmaßnahmen ergriffen wurden. Der Brand wurde durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte in kurzer Zeit erfolgreich bekämpft, sodass sich dieser auf keine weiteren Wohnungen übergreifen konnte. Dies hatte ebenfalls zur Folge, dass keine Personen verletzt wurden.

In und an der brandbetroffenen Wohnung entsteht Sachschaden, sodass diese vorerst nicht weiter bewohnbar ist.

Für die Dauer der Maßnahmen wurde der Waldkauzweg gesperrt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

