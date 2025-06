Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Geldbörse beim Verstauen von Einkäufen gestohlen

Lennestadt (ots)

Am Freitag erstattete eine 84-Jährige in der Polizeiwache Lennestadt eine Anzeige, weil ihr kurz zuvor die Geldbörse entwendet worden war. Etwa zwischen 15:30 Uhr und 15:45 Uhr war die Frau in Meggen damit beschäftigt, ihre Einkäufe auf dem Parkplatz des Edeka an der "Meggener Straße" in ihrem PKW zu verstauen. Dabei bemerkte sie in einem Augenblick einen Schatten und eine Bewegung. Als sie sich umschaute erkannte sie zwei Frauen, die jeweils ein Kopftuch trugen und sich in Richtung Tankstelle entfernten. Später fiel der Geschädigten auf, dass ihre Geldbörse fehlte. Diese war ihr offenbar in einem unachtsamen Moment entwendet worden. In der Geldbörse befanden sich neben diversen Ausweispapieren und Bankkarten auch ein oberer zweistelliger Bargeldbetrag. Bestandteil der Ermittlungen ist nun, ob die beiden beobachteten Frauen als Täterinnen in Betracht kommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

