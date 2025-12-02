PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OL: Diebstahl aus Spind - 50-Jährige in Hauptverhandlungshaft genommen

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 12:50 Uhr, wurde die Polizei zu einem Geschäft in der Oldenburger Innenstadt gerufen, nachdem mehrere Spinde von Mitarbeitern durchsucht worden waren.

In einer gemeinsamen Sichtung mit den Mitarbeitern wurde festgestellt, dass ein Mobiltelefon sowie eine geringe Menge Bargeld entwendet worden waren.

Die Auswertung der Videoaufzeichnungen des Geschäfts führte zur Identifizierung einer weiblichen Tatverdächtigen, welche unbefugt den Mitarbeiterbereich des Ladens betreten hatte. Die Damen war den Beamten aus vorherigen Einsätzen bekannt. Im Rahmen eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die Frau kurze Zeit später auf dem Bahnhofsvorplatz angetroffen und kontrolliert werden.

Bei der Kontrolle wurden sowohl das mutmaßlich entwendete Mobiltelefon sowie Bargeld aufgefunden und sichergestellt. Die Tatverdächtige, eine 50-jährige Frau ohne festen Wohnsitz, ist in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen ähnlich gelagerter Delikte polizeilich in Erscheinung getreten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde die 50-Jährige daher zur Vorbereitung der sogenannten Hauptverhandlungshaft vorläufig festgenommen. Diese Haftform dient dazu, das Erscheinen der Tatverdächtigen zur anstehenden Gerichtsverhandlung sicherzustellen. Über den weiteren Gang des Verfahrens wird nun ein Gericht entscheiden. (1435402)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

