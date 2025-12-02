PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Bungalow - Zeugen gesucht

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Abend kam es im Zeitraum zwischen 19:15 Uhr und 22:15 Uhr zu einem Einbruch in einen Bungalow am Kaspersweg.

Ein bislang unbekannter Täter hebelte eine Seitentür auf und verschaffte sich so Zugang zum Wohnhaus. Anschließend durchsuchte der Täter die Räumlichkeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Armbanduhr entwendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.(1437372)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 01:03

    POL-OL: +++ Apen / Augustfehn: Einbrüche in Einfamilienhäuser, Zeugenaufruf +++

    Oldenburg (ots) - Bereits am vergangenen Donnerstag, 27.11.2025, kam es im Apener Ortsteil Augustfehn zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Am späten Vormittag gelang es der bislang unbekannten Täterschaft, nacheinander zwei Objekte anzugehen und auf deren Hauseingangstüren gewaltsam einzuwirken. Während in einem Haus die Räume durchwühlt wurden und ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 19:55

    POL-OL: Wohnungsbrand in Oldenburg-Kreyenbrück

    Oldenburg (ots) - Am Sonntag, den 30.11.2025, wurde der Feuerwehr Oldenburg gegen 16:30 Uhr per Notruf ein Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus im Waldkauzweg in Oldenburg-Kreyenbrück gemeldet. Das gemeldete Brandgeschehen wurde durch ersteintreffende Kräfte der Berufsfeuerwehr Oldenburg bestätigt, woraufhin sofortige Löschmaßnahmen ergriffen wurden. Der Brand wurde durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren