Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Bungalow - Zeugen gesucht

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Abend kam es im Zeitraum zwischen 19:15 Uhr und 22:15 Uhr zu einem Einbruch in einen Bungalow am Kaspersweg.

Ein bislang unbekannter Täter hebelte eine Seitentür auf und verschaffte sich so Zugang zum Wohnhaus. Anschließend durchsuchte der Täter die Räumlichkeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Armbanduhr entwendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.(1437372)

