POL-DU: Overbruch: Mobile Toilettenkabine in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen
Duisburg (ots)
In der Nacht zum Mittwoch (12. November, gegen 01:10 Uhr) wurde auf der Overbruchstraße eine mobile Toilettenkabine in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Ein Zeuge hörte zuvor ein lautes Knallgeräusch, bemerkte die brennende Toilette und alarmierte umgehend die Einsatzkräfte.
Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den oder die Täter geben können (Rufnummer: 0203 2800).
