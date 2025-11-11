Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Seniorin bei versuchtem Raub in Wohnung verletzt - Polizei sucht Zeugen

Am Montagnachmittag (10. November) kam es auf der Friedrich-Ebert-Straße zu einem versuchten Raub in einer Wohnung. Eine Seniorin wurde gegen 14:40 Uhr beim Öffnen ihrer Wohnungstür von einem unbekannten Täter zu Boden gestoßen und dabei leicht verletzt. Durch das laute Poltern wurde eine Nachbarin auf das Geschehen aufmerksam. Als sie nach dem Rechten schaute, entdeckte sie den Mann. Die couragierte Nachbarin eilte der älteren Dame zur Hilfe, woraufhin der Täter aus dem Haus in Richtung Krefelder Straße flüchtete. Die Seniorin wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können. Er wird wie folgt beschrieben: Etwa 40 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, bekleidet mit schwarzer Kleidung (Kapuze, Jacke, Hose, Schuhe), trug einen schwarzen Rucksack. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0203 2800 entgegengenommen.

