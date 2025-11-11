PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Seniorin bei versuchtem Raub in Wohnung verletzt - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Am Montagnachmittag (10. November) kam es auf der Friedrich-Ebert-Straße zu einem versuchten Raub in einer Wohnung. Eine Seniorin wurde gegen 14:40 Uhr beim Öffnen ihrer Wohnungstür von einem unbekannten Täter zu Boden gestoßen und dabei leicht verletzt. Durch das laute Poltern wurde eine Nachbarin auf das Geschehen aufmerksam. Als sie nach dem Rechten schaute, entdeckte sie den Mann. Die couragierte Nachbarin eilte der älteren Dame zur Hilfe, woraufhin der Täter aus dem Haus in Richtung Krefelder Straße flüchtete. Die Seniorin wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können. Er wird wie folgt beschrieben: Etwa 40 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, bekleidet mit schwarzer Kleidung (Kapuze, Jacke, Hose, Schuhe), trug einen schwarzen Rucksack. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0203 2800 entgegengenommen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 11:30

    POL-DU: Alt-Homberg: Zwei Unbekannte stehlen Schmuck und Bargeld von Seniorin

    Duisburg (ots) - Am Montagnachmittag (10. November) haben zwei Unbekannte eine 91-jährige Seniorin in ihrem Haus an der Duisburger Straße bestohlen. Die Täter gaben sich als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens aus und verschafften sich unter dem Vorwand, den Anschluss überprüfen zu müssen, Zugang zum Haus der Rentnerin. Während einer der Täter die ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 09:45

    POL-DU: Marxloh: Lkw drängt Jugendliche ab - Polizei sucht Zeugen

    Duisburg (ots) - Am Montagnachmittag (10. November, 15:20 Uhr) soll es auf der Alsumer Straße zu einem Unfall gekommen sein, bei dem eine 16-Jährige auf ihrem Kleinkraftrad gestürzt sei. Die Jugendliche gab an, dass sie sich in gleicher Fahrtrichtung wie ein Lkw befunden habe, als der Fahrer mehrfach dicht auf sie aufgefahren sei. Sie habe sich so sehr bedrängt ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 09:27

    POL-DU: Hochfeld: Einbruch in Werksgelände: Unbekannte entwendeten Kupferkabel

    Duisburg (ots) - In der Nacht zum Samstag (8. November) kam es auf einem Werksgelände an der Walzenstraße zu einem Einbruch. Unbekannte Täter verschafften sich gegen 4:20 Uhr Zugang zu Lagerhallen und Containern und entwendeten unter anderem knapp zwei Tonnen Kupferkabel. Ob weitere Wertgegenstände entwendet wurden, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren