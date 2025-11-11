Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Einbruch in Werksgelände: Unbekannte entwendeten Kupferkabel

Duisburg (ots)

In der Nacht zum Samstag (8. November) kam es auf einem Werksgelände an der Walzenstraße zu einem Einbruch. Unbekannte Täter verschafften sich gegen 4:20 Uhr Zugang zu Lagerhallen und Containern und entwendeten unter anderem knapp zwei Tonnen Kupferkabel. Ob weitere Wertgegenstände entwendet wurden, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Einbruch wurde durch den Werkschutz während eines nächtlichen Rundgangs entdeckt.

Die alarmierten Polizisten sicherten Spuren. Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt Zeugen: Wer hat in der Nacht verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge im Bereich der Walzenstraße gesehen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0203 2800 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell