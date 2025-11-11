PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Einbruch in Werksgelände: Unbekannte entwendeten Kupferkabel

Duisburg (ots)

In der Nacht zum Samstag (8. November) kam es auf einem Werksgelände an der Walzenstraße zu einem Einbruch. Unbekannte Täter verschafften sich gegen 4:20 Uhr Zugang zu Lagerhallen und Containern und entwendeten unter anderem knapp zwei Tonnen Kupferkabel. Ob weitere Wertgegenstände entwendet wurden, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Einbruch wurde durch den Werkschutz während eines nächtlichen Rundgangs entdeckt.

Die alarmierten Polizisten sicherten Spuren. Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt Zeugen: Wer hat in der Nacht verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge im Bereich der Walzenstraße gesehen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0203 2800 entgegengenommen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

