POL-DU: Mittelmeiderich: Motorradunfall - 25-jähriger Fahrer schwer verletzt

Duisburg (ots)

Auf der Spessartstraße kam es am Sonntagvormittag (9. November, 10:30 Uhr) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 25-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Ein Zeuge berichtete, dass der junge Mann ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Motorrad verlor, dabei mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Pkw rutschte und stürzte.

Ein Rettungshubschrauber brachte den 25-Jährigen umgehend in eine Klinik. Ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Bochum sicherte die Unfallstelle und nahm Spuren auf. Die Polizei stellte das Motorrad für die weiteren Ermittlungen sicher.

