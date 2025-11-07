Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Drei Frauen stehlen Kleidung und stoßen Mitarbeiterin zur Seite - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Am Donnerstagmittag (6. November, 12:30 Uhr) entwendeten drei bislang unbekannte Frauen Kleidung aus einem Geschäft an der Jägerstraße. Als eine 48-jährige Mitarbeiterin sie verfolgte, stießen die Täterinnen die Frau zur Seite und flüchten. Die Mitarbeiterin bleibt unverletzt.

Auf ihrer Flucht ließen die Unbekannten einen Einkaufstrolley zurück. In diesem befand sich mutmaßlich gestohlene Kleidung. Die drei Frauen werden wie folgt beschrieben:

Person 1: ca. 170-180 cm groß, schwarze Haare, schwarze Lederjacke, blauer Rock, schwarze Stiefel

Person 2: ca. 155-165 cm groß, hellbraune Haare mit blonden Strähnen, schwarze Lederjacke, weiß-schwarz karierter Rock, schwarze Sportschuhe

Person 3: ca. 160-170 cm groß, schwarze Haare, blauer Pullover, schwarze Hose

Das Kriminalkommissariat 34 bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

