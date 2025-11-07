POL-DU: Alt-Hamborn: Drei Frauen stehlen Kleidung und stoßen Mitarbeiterin zur Seite - Kriminalpolizei sucht Zeugen
Duisburg (ots)
Am Donnerstagmittag (6. November, 12:30 Uhr) entwendeten drei bislang unbekannte Frauen Kleidung aus einem Geschäft an der Jägerstraße. Als eine 48-jährige Mitarbeiterin sie verfolgte, stießen die Täterinnen die Frau zur Seite und flüchten. Die Mitarbeiterin bleibt unverletzt.
Auf ihrer Flucht ließen die Unbekannten einen Einkaufstrolley zurück. In diesem befand sich mutmaßlich gestohlene Kleidung. Die drei Frauen werden wie folgt beschrieben:
Person 1: ca. 170-180 cm groß, schwarze Haare, schwarze Lederjacke, blauer Rock, schwarze Stiefel
Person 2: ca. 155-165 cm groß, hellbraune Haare mit blonden Strähnen, schwarze Lederjacke, weiß-schwarz karierter Rock, schwarze Sportschuhe
Person 3: ca. 160-170 cm groß, schwarze Haare, blauer Pullover, schwarze Hose
Das Kriminalkommissariat 34 bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.
Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:
Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw
außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800
Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell