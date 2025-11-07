Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Unfall im Kreuzungsbereich - Auto kippt auf die Seite

Duisburg (ots)

An der Kreuzung Hultschiner Straße/Nikolaistraße kam es am Donnerstagmorgen (6. November, 9:15 Uhr) zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 67-jähriger Fahrer eines grauen Toyota von der Nikolaistraße kommend in den Kreuzungsbereich ein und stieß dort mit dem schwarzen Mercedes einer 32-Jährigen zusammen, welche die Hultschiner Straße in Richtung der Rheintörchenstraße befuhr.

Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Toyota auf die Seite. Bei der Kollision erlitt der Fahrer Verletzungen. Weil der mutmaßliche Unfallverursacher über Schmerzen klagte, brachte ein Rettungswagen ihn ins Krankenhaus. Seine Beifahrerin (47) und die 32-Jährige brachten Sanitäter vorsorglich in Krankenhäuser.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten die Beamten die Unfallstelle ab.

Das Verkehrskommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen.

