POL-DU: Baerl: Bagger umgekippt - Fahrer leicht verletzt

Donnerstagmittag (6. November, 12:20 Uhr) kippte ein Bagger auf der Elisenstraße beim Ablegen eines Mastes zur Seite. Der Fahrer (60) erlitt leichte Verletzungen, sodass ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus brachte.

Weil der Bagger auf der Seite lag, musste ein Abschleppunternehmen die Bergung vornehmen. Wie es zu dem Unfall kam, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

