POL-DU: Dellviertel: Ohne Fahrerlaubnis vor der Polizei geflüchtet

Duisburg (ots)

Am späten Mittwochabend (5. November, gegen 21: 45 Uhr) ist ein 21-Jähriger in einem schwarzen VW (ein Mietwagen) vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Statt anzuhalten, als die Polizisten dem Fahrer Anhaltezeichen gaben, fuhr er auf der Kremerstraße über eine rote Ampel und bog dann falsch herum in eine Einbahnstraße (Krummacherstraße) ab. Auf der Realschulstraße zwang ihn ein entgegenkommendes Auto zum Anhalten. Der 21-Jährige rannte zu Fuß davon und ließ seinen Beifahrer (22) und einen Hund im Auto zurück. Die Polizei stellte das Auto sicher und übergab den Hund an ein Tierheim. Wenige Stunden später stellte sich der 21-Jährige auf der Wache Präsidium. Es stellte sich heraus, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt und der Mietvertrag für das Auto über den Beifahrer lief. Jetzt muss er sich mit einer Anzeige unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis auseinandersetzen. Auch der Beifahrer bekam eine Anzeige, weil er seinen Freund fahren gelassen hat, obwohl er wusste, dass dieser keine Fahrerlaubnis hat.

