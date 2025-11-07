Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Polizei fasst mutmaßlichen Dealer

Duisburg (ots)

Am Dienstagabend (4. November) bestreiften Polizisten der Bereitschaftspolizei die Königstraße. Gegen 18 Uhr bemerkten die Einsatzkräfte im Bereich der Landgerichtsstraße einen Mann (24), der wegrannte, als die Beamten sich ihm näherten.

Nach kurzer Verfolgung gelang es den Einsatzkräften den Flüchtigen zu stellen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten sie fest, dass der 24-Jährige zahlreiche Druckverschlusstütchen mit Marihuana und weiteren Betäubungsmitteln dabei hattet. Die Polizisten brachten ihn zur Wache und stellten die Drogen sowie zwei Mobiltelefone sicher.

Den 24-Jährigen erwartet ein Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts des illegalen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell