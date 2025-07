Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: In Waldbröl waren Einbrecher unterwegs

Waldbröl (ots)

In der Nacht von Montag (21. Juli) auf Dienstag versuchten Einbrecher zwischen 2:14 Uhr und 2:42 Uhr in verschiedene Firmenobjekte in der Bahnhofstraße einzubrechen. Die Kriminellen hebelten die Eingangstüre eines Immobilienunternehmens auf, versuchten sich auf gleiche Weise Zugang zu einem Spielcasino zu verschaffen und versuchten vergeblich die Stahltüre einer Lagerhalle aufzubrechen. In allen drei Fällen wurde nichts gestohlen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

