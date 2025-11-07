POL-DU: Obermarxloh: Container brannte - Zeugensuche
Duisburg (ots)
Ein aufmerksamer Zeuge verständigte in der Nacht zu Freitag (7. November, 00:33 Uhr) die Rettungskräfte, weil er einen brennenden Müllcontainer an der Uhlandstraße feststellte. Die Feuerwehr löschte die Flammen und Ermittler des Kriminalkommissariats 11 nahmen die Ermittlungen auf.
Wenn Sie verdächtige Beobachtungen zum tatrelevanten Zeitraum gemacht haben, melden Sie sich bitte bei den Ermittlern unter der Rufnummer 0203 2800.
