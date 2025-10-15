PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Kofferdiebstahl im Zug - Hinweis für Reisende

Mannheim (ots)

Dienstagabend (14. Oktober) hat ein 25-jähriger Geschädigter nach seiner Ankunft im Mannheimer Hauptbahnhof den Diebstahl seines Koffers bemerkt. Die Bundespolizei warnt vor Taschen- und Gepäckdiebstählen.

Gegen 21:00 Uhr erreichte der 25-jährige deutsche Staatsangehörige mit dem ICE615 den Mannheimer Hauptbahnhof. Nachdem er den Diebstahl seines Koffers bemerkte, suchte er die Dienststelle der Bundespolizei auf und erstattete Anzeige. Demnach hat er den Koffer nach seinem Einstieg in Köln in die Kofferablage gelegt und erst in Mannheim erneut danach geschaut. Damit liegen weder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen noch zum Tatzeitpunkt vor. Dem 25-Jährigen entstand dadurch ein Schaden in Höhe von 700 Euro.

Die Bundespolizei warnt immer wieder vor Taschen- und Gepäckdiebstählen. Wichtige Hinweise hierzu gibt es unter www.polizei.beratung.de

   - Auf Reisen ist es wichtig, sein Gepäck immer im Blick zu haben.
   - Zahlungsmittel sollen immer körpernah getragen werden und 
     verschlossen sein.
   - Sollten Zahlungskarten abhandengekommen sein, müssen diese 
     umgehend gesperrt werden. Dies kann z.B. unter dem bundesweiten 
     Sperrnotruf erfolgen: (0049) 116 116

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
Daniela Busse
Telefon: 0721 12016 - 103
E-Mail: pressestelle.karlsruhe@polizei.bund.de
https://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

