Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Schnellbremsung einer S-Bahn führt zum Sturz - weitere Zeugen und Geschädigte gesucht

Pforzheim (ots)

Sonntagabend (12. Oktober) ist es kurz vor der Einfahrt in den Pforzheimer Hauptbahnhof zu einer Schnellbremsung der S5 gekommen. Hierbei stürzten nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Personen, wobei sich eine Frau verletzte.

Gegen 19:00 Uhr wollten die zwei tatverdächtigen Triebfahrzeugführer, eine 59-jährige deutsche Staatsangehörige sowie ein 26-jähriger französischer Staatsangehöriger, die S5 aus Richtung Ispringen in den Pforzheimer Hauptbahnhof fahren. Durch die Schnellbremsung verlor eine 60-jährige afghanische Staatsangehörige ihr Gleichgewicht und zog sich bei dem anschließenden Sturz eine Verletzung zu. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen einer möglichen Gefährdung des Bahnverkehrs sowie fahrlässiger Körperverletzung. Hierzu werden weitere Zeugen und Geschädigte des Vorfalls gebeten, sich zu melden. Dies kann jederzeit telefonisch unter 0721 120160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
Daniela Busse
Telefon: 0721 12016 - 103
E-Mail: pressestelle.karlsruhe@polizei.bund.de
https://www.bundespolizei.de

Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 11:46

    BPOLI-KA: Fahrraddiebstahl am Karlsruher Hauptbahnhof verhindert

    Karlsruhe (ots) - Dienstagmorgen (7. Oktober) hat eine Streife der Bundespolizei einen Mann gestellt, der neben dem Karlsruher Hauptbahnhof ein Fahrrad stehlen wollte. Gegen 7 Uhr bestreiften die Beamten den Vorplatz des Karlsruher Hauptbahnhofes und wurden neben einer Restaurantfiliale auf einen 45-jährigen deutschen Staatsangehörigen aufmerksam. Der Mann versuchte gerade mit einem Bolzenschneider das Schloss eines ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 15:03

    BPOLI-KA: Zeugenaufruf nach tätlichem Angriff und Beleidigungen am Hauptbahnhof

    Mannheim (ots) - Am Donnerstagvormittag (25. September) ereignete sich gegen 11:40 Uhr am Mannheimer Hauptbahnhof ein Vorfall, bei dem mehrere Straftaten begangen wurden. Ein 31-jähriger afghanischer Staatsangehöriger hielt sich im Obergeschoss des Bahnhofs auf der Seite der Rossmann-Filiale auf und pöbelte nach bisherigen Erkenntnissen mehrere bislang unbekannte ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 14:51

    BPOLI-KA: Anscheinswaffe löst Polizeieinsatz am Heidelberger Hauptbahnhof aus

    Heidelberg (ots) - Mittwochabend (24. September) hat der Umgang mit einer Anscheinswaffe innerhalb einer Personengruppe einen Polizeieinsatz am Heidelberger Hauptbahnhof ausgelöst. Die zunächst unklaren Umstände erforderten dabei die entschlossene Schießhaltung durch einen Beamten. Gegen 20:00 Uhr teilte ein Hinweisgeber mit, dass sich in der Haupthalle des ...

    mehr
