Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Schnellbremsung einer S-Bahn führt zum Sturz - weitere Zeugen und Geschädigte gesucht

Pforzheim (ots)

Sonntagabend (12. Oktober) ist es kurz vor der Einfahrt in den Pforzheimer Hauptbahnhof zu einer Schnellbremsung der S5 gekommen. Hierbei stürzten nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Personen, wobei sich eine Frau verletzte.

Gegen 19:00 Uhr wollten die zwei tatverdächtigen Triebfahrzeugführer, eine 59-jährige deutsche Staatsangehörige sowie ein 26-jähriger französischer Staatsangehöriger, die S5 aus Richtung Ispringen in den Pforzheimer Hauptbahnhof fahren. Durch die Schnellbremsung verlor eine 60-jährige afghanische Staatsangehörige ihr Gleichgewicht und zog sich bei dem anschließenden Sturz eine Verletzung zu. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen einer möglichen Gefährdung des Bahnverkehrs sowie fahrlässiger Körperverletzung. Hierzu werden weitere Zeugen und Geschädigte des Vorfalls gebeten, sich zu melden. Dies kann jederzeit telefonisch unter 0721 120160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell