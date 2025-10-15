PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Getränk nicht bezahlt und Widerstand geleistet

Karlsruhe (ots)

Dienstagmittag (14. Oktober) hat ein 45-jähriger Mann Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet, nachdem er zuvor im Zug ein bereits verzehrtes Getränk nicht bezahlte.

Auf dem Weg von Köln nach Karlsruhe befand sich der 45-jährige deutsche Staatsangehörige im EC 7. Dort hielt er sich im Bordbistro auf und weigerte sich, ein Getränk zu bezahlen, das bereits verzehrt war. Zudem ohne Fahrschein im Zug, schloss ihn der Zugbegleiter von der Weiterfahrt aus und forderte die Bundespolizei an. Für anschließende polizeiliche Maßnahmen sollte sich der 45-Jährige gegenüber den Beamten ausweisen. Er weigerte sich und widersetzte sich auch den weiteren Anweisungen der Polizei. Auf dem Weg zur Dienststelle leistete der Mann Widerstand und wurde daraufhin gefesselt. Bei einer Durchsuchung auf der Dienststelle fanden die Beamten Betäubungsmittel und beschlagnahmten diese.

Nach Abschluss aller Maßnahmen konnte der Mann seinen Weg fortsetzen. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln, Betrugs und Erschleichens von Leistungen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
Daniela Busse
Telefon: 0721 12016 - 103
E-Mail: pressestelle.karlsruhe@polizei.bund.de
https://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

