Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim: Busfahrer von Fahrgast verletzt - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Am Freitagabend (7. November, 22 Uhr) rückten Polizei und Rettungskräfte zur Straße An der Cölve aus, weil ein Fahrgast kurz zuvor einen Busfahrer (51) attackiert hatte.

Zwei Fahrgäste (71, 66) schilderten den Polizisten, was wenige Minuten zuvor im Bus der Linie 920 passiert war: Ein Unbekannter beabsichtigte an der Haltestelle An der Cölve auszusteigen, versäumte jedoch den Haltewunschknopf zu drücken.

Weil der Busfahrer in Unkenntnis seines Ausstiegswunsches weiter fuhr, schrie der Mann den 51-Jährigen an. Als dieser den Bus anhielt und den Fahrgast beruhigen wollte, schlug der Unbekannte ihm ins Gesicht, verletzte ihn und rannte in Richtung der Trompeter Straße weg. Bei dem Übergriff ging die Scheibe der Fahrerkabine zu Bruch.

Der Flüchtige soll zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß sein und eine kräftige Statur haben. Bei der Tatausführung habe er eine weiß/blaue College-Jacke mit der Aufschrift "92" auf beiden Ärmeln getragen.

Ein Rettungswagen brachte den verletzten Fahrer zur Behandlung ins Krankenhaus.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 35 haben Videomaterial, das von einer Überwachungskamera aus dem Bus stammt, angefordert. Darüber hinaus suchen sie weitere Zeugen, die Angaben zu dem Flüchtigen machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell