Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Homberg: Trickbetrüger stiehlt Unikat-Ehering

Duisburg (ots)

Am Freitag (7. November) ist eine 91-jährige Duisburgerin Opfer eines Trickbetrugs geworden. Ein unbekannter Täter gab sich am Vortag telefonisch als Mitarbeiter eines Staubsaugerherstellers aus und vereinbarte einen Reparaturtermin für den Folgetag. Der Mann erschien pünktlich um 10 Uhr in der Wohnung der Seniorin nahe des Uettelsheimer Wegs.

Vor Ort zeigte der Täter Unterlagen vor und gab an, eine Reparatur an dem Staubsauger durchzuführen. Nach Abschluss seiner "Arbeit" verließ der Unbekannte die Wohnung. Kurze Zeit später stellte die Seniorin fest, dass ihr Schmuck im Wert eines mittleren vierstelligen Betrags entwendet worden war. Unter den gestohlenen Gegenständen befanden sich eine wertvolle Uhr sowie ein einzigartiger Ring, der aus zwei zusammengesetzten Eheringen und drei Schmucksteinen besteht.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können. Er wird wie folgt beschrieben: schwarze kurze Haare, kurz geschnittener dunkler Bart, etwa 1,70 Meter groß, bekleidet mit beiger Kleidung und weißen Stoffhandschuhen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0203 2800 entgegengenommen.

Die Polizei warnt: Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung, auch wenn sie sich als vermeintliche Mitarbeiter von Firmen ausgeben. Bitten Sie im Zweifel immer eine vertraute Person zur Unterstützung hinzu oder kontaktieren Sie die Polizei.

