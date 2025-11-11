Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Homberg: Zwei Unbekannte stehlen Schmuck und Bargeld von Seniorin

Duisburg (ots)

Am Montagnachmittag (10. November) haben zwei Unbekannte eine 91-jährige Seniorin in ihrem Haus an der Duisburger Straße bestohlen. Die Täter gaben sich als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens aus und verschafften sich unter dem Vorwand, den Anschluss überprüfen zu müssen, Zugang zum Haus der Rentnerin.

Während einer der Täter die Frau ablenkte, durchsuchte der andere die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendete Bargeld sowie Goldschmuck. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute. Die Polizei Duisburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Duo machen können. Die Männer werden wie folgt beschrieben:

Person 1: Ca. 25-30 Jahre alt, schlanke Statur, etwa 1, 80 Meter groß, schwarze kurze Haare, kurzer Bart, dunkel gekleidet, trug einen Mantel. Person 2: Ca. 1,75 Meter groß, stabile Statur, schwarze kurze Haare, kurzer Bart, trug Handschuhe.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Die Polizei Duisburg warnt: Informieren und sensibilisieren Sie Ihre Eltern und Großeltern über die miesen Maschen der Trickbetrüger. Geben Sie auf Ihre Mitmenschen Acht, vor allem auf die älteren, die immer wieder ins Visier von Kriminellen geraten. Bleiben Sie misstrauisch und informieren Sie die Polizei, sollten Sie verdächtige Beobachtungen in Ihrem Umfeld machen und lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Hier erfahren Sie mehr über die Maschen der Trickbetrüger: https://duisburg.polizei.nrw/senioren.

