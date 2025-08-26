Feuerwehr VG Asbach

FW VG Asbach: Verkehrsunfall auf der A3 - Lkw und Transporter kollidieren

langer Rückstau am Montagmittag

Windhagen (ots)

Montagmittag wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf die Autobahn in Fahrtrichtung Köln alarmiert. Im Steigungsstück bei Windhagen kam es zu einer Kollision zwischen einem LKW und einem Transporter. Aufgrund mehrerer Notrufe, wurden neben dem Rettungsdienst die Feuerwehren aus Neustadt und Etscheid alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde der Unfall zwischen einem LKW und einem Transporter mit Anhänger, auf dem ein Bagger verladen war, bestätigt. Glücklicherweise war keine der Personen in den Fahrzeugen eingeklemmt. Die Feuerwehr übernahm bis zum Eintreffen von Rettungswagen und Notarzt die Betreuung der beteiligten Personen und stellte parallel den Brandschutz sicher.

Der beim Aufprall vom Anhänger gerutschte Bagger wurde durch die Feuerwehr gesichert und die Fahrzeugbatterien abgeklemmt.

Für die Dauer der Rettungs- und Sicherungsmaßnahmen musste die Autobahn zeitweise voll gesperrt werden. Es bildete sich ein langer Rückstau.

Original-Content von: Feuerwehr VG Asbach, übermittelt durch news aktuell