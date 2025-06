Polizei Düren

POL-DN: Zwei Unfälle mit E-Scootern

Düren (ots)

Bei zwei Verkehrsunfällen in Düren am Mittwoch (18.06.2025) wurden zwei Personen leicht verletzt.

Im Kreuzungsbereich Bahnstraße/ Monschauer Straße kam es am Mittwochnachmittag (18.06.2025) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 15-jährige E-Scooterfahrerin leicht verletzt wurde. Die Jugendliche aus Düren befuhr gegen 15:15 Uhr die Monschauer Straße. Im Kreuzungsbereich zur Bahnstraße befuhr sie bei Grünlicht die Fußgängerfurt der Ampel in Richtung Bahnstraße. Hier kam es dann zur Kollision mit einem abbiegenden Pkw, an dessen Steuer ein 18-Jähriger aus Düren saß. Der Dürener hatte die E-Scooter-Fahrerin beim Rechtsabbiegen von der Bahnstraße auf die Monschauer Straße nach eigenen Angaben nicht wahrgenommen. Die 15-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß mit dem Pkw leichte Verletzungen, sie wurde vor Ort medizinisch versorgt.

Gegen 19:00 Uhr kam es an der Einmündung August-Klotz-Straße/ Goethestraße, ebenfalls beim Abbiegen, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Ein 49-jähriger Autofahrer aus Arnoldsweiler war auf der August-Klotz-Straße, aus Richtung Innenstadt kommend, unterwegs. Von dort bog er in die Goethestraße ab und missachtete hierbei den Vorrang einer 21-jährigen Frau aus Düren, die mit einem E-Scooter ebenfalls die August-Klotz-Straße befuhr und an der Eimündung ihre Fahrt geradeaus fortsetzen wollte. Durch die Kollision mit dem Pkw wurde die 21-Jährige leicht verletzt, sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

