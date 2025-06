POL-DN: Werkzeug aus Transporter entwendet

Titz (ots) - Aus einer Scheune an der Hauptstraße in Ameln entwendeten bislang unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch (18.06.2025) auf Donnerstag (19.06.2025) einen GPS-Tracker, der an einem Traktor angebracht war. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich zwei Täter gegen 01:45 Uhr gewaltsam Zutritt zu der Scheune. Im Inneren entwendeten sie den Tracker, der an der Landmaschine angebracht war. Anschließend ...

mehr