Polizei Düren

POL-DN: Diebstahl eines GPS-Trackers

Titz (ots)

Aus einer Scheune an der Hauptstraße in Ameln entwendeten bislang unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch (18.06.2025) auf Donnerstag (19.06.2025) einen GPS-Tracker, der an einem Traktor angebracht war.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich zwei Täter gegen 01:45 Uhr gewaltsam Zutritt zu der Scheune. Im Inneren entwendeten sie den Tracker, der an der Landmaschine angebracht war. Anschließend entkamen sie unerkannt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges in der Hauptstraße beobachtet haben und bittet diese, sich unter der 02421 949-0 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell