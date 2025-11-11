Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Lkw drängt Jugendliche ab - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Am Montagnachmittag (10. November, 15:20 Uhr) soll es auf der Alsumer Straße zu einem Unfall gekommen sein, bei dem eine 16-Jährige auf ihrem Kleinkraftrad gestürzt sei.

Die Jugendliche gab an, dass sie sich in gleicher Fahrtrichtung wie ein Lkw befunden habe, als der Fahrer mehrfach dicht auf sie aufgefahren sei. Sie habe sich so sehr bedrängt gefühlt, dass sie auf den Fahrradweg habe ausweichen müssen. Dort sei ihr ein Radfahrer entgegengekommen, weshalb sie eine Vollbremsung habe durchführen müssen. Dabei sei sie auf die Seite gestürzt und habe sich leichte Verletzungen zugezogen. Ein Zusammenstoß mit dem Lkw selbst sei glücklicherweise vermieden worden.

Trotz des Sturzes soll der Fahrer des blauen Lkw seine Fahrt fortgesetzt haben, ohne Hilfe zu leisten oder die Polizei zu benachrichtigen. Die 16-Jährige ging später selbst zur Polizeiwache Ruhrort, um den Vorfall anzuzeigen. Ein Rettungswagen wurde nicht benötigt.

Der unbekannte Lkw-Fahrer konnte von der Jugendlichen nicht beschrieben werden. Die Polizei Duisburg bittet daher um Mithilfe aus der Bevölkerung: Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise auf den Fahrer des blauen Lkw geben kann, wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 21 unter der Telefonnummer 0203 2800 zu melden. Die Polizei sucht auch den Radfahrer, der der 16-Jährigen entgegenkam. Auch er wird gebeten, sich als Zeuge zu melden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell