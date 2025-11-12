PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Trickbetrüger erbeuten Kreditkarte, Bargeld und Schmuck - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Eine 83-jährige Seniorin aus Obermeiderich wurde am Dienstagnachmittag (11. November) Opfer eines Betrugs, bei dem sich die Täter als Bankmitarbeiter und Polizeibeamte ausgaben.

Gegen 14:55 Uhr erhielt die Frau einen Anruf. Ein Unbekannter stellte sich als Mitarbeiter einer Bank vor und teilte ihr mit, dass ein Versuch unternommen worden sei, eine unrechtmäßige Abbuchung von ihrem Konto vorzunehmen. Kurz darauf meldete sich ein weiterer Anrufer, der sich als Polizeibeamter ausgab. Er warnte die Seniorin, dass die Täter nun auf dem Weg zu ihr seien und erklärte, dass Polizeibeamte ihre Wertsachen zur Sicherheit in Empfang nehmen würden.

Um 15:05 Uhr erschien ein Mann an der Wohnung der Seniorin im Bereich der Bronkhorststraße - die Frau ließ ihn herein. Unter dem Vorwand, ihre Wertsachen zu schützen, nahm er ihre Kreditkarte, Bargeld und eine Goldkette entgegen. Mit der Beute verließ der Täter die Wohnung. Der Abholer wird wie folgt beschrieben: Asiatisches Erscheinungsbild, schlanke Statur, ca. 30 Jahre alt, schwarze Haare, schwarz gekleidet.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

Wichtiger Hinweis der Polizei Duisburg: Beenden Sie sofort solche verdächtigen Anrufe, gehen Sie nicht auf Forderungen ein - und vor allem: Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Kontaktieren Sie im Zweifel immer direkt die Polizei oder Ihre Bank über die offiziellen Service-Nummern. Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter: https://duisburg.polizei.nrw/sicherheit-fuer-senioren

