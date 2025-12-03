Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Raubüberfall im Bereich der Kleinen EWE Arena - Zeugen gesucht

Oldenburg (ots)

Breits am 28.11. kam es im Bereich der Kleinen EWE Arena zu einem Raubüberfall zum Nachteil eines jugendlichen Opfers. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Opfer gegen 20:45 Uhr von zwei bislang unbekannten jungen Männern angesprochen. Die Täter drückten das Opfer zu Boden, hielten es fest und durchsuchten es. Aus der Geldbörse entwendeten sie einen geringen Bargeldbetrag.

Anschließend forderten die Täter das Opfer auf, die Geheimzahl seiner EC-Karte preiszugeben. Dabei soll einer der Täter eine Schusswaffe gezeigt haben, worauf die Zahl genannt wurde.

Einer der Täter begab sich daraufhin zu einer Bankfiliale an der Maastrichter Straße und hob dort einen Geldbetrag vom Konto des Opfers ab, während der zweite Täter beim Opfer verblieb. Anschließend flüchteten beide Täter in unbekannte Richtung.

Die Täter konnten bislang lediglich als junge Männer mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben werden.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.(1426231)

