Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Körperverletzung in Linienbus

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Mittag kam es in einem Linienbus am Lappan zu einer Körperverletzung. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen war gegen 14 Uhr eine 41-jährige Frau aus Oldenburg in dem Bus aufgefallen, da sie laut Musik hörte. Die Busfahrerin hatte die Frau bereits am Bahnhofsvorplatz angesprochen und aufgefordert, die Musik abzustellen, da sich andere Fahrgäste in dem stark frequentierten Bus gestört fühlten.

Auch an einer weiteren Haltestelle wurde die 41-Jährige erneut gebeten, der Aufforderung nachzukommen. Diese ignorierte die Hinweise jedoch weiterhin.

Beim Halt am Lappan suchte die Busfahrerin schließlich das persönliche Gespräch mit der Frau. In dessen Verlauf wurde die Fahrerin zunächst erheblich beleidigt und anschließend ins Gesicht geschlagen. Eine weitere Mitfahrerin versuchte, schlichtend einzugreifen, wurde jedoch ebenfalls ins Gesicht geschlagen.

Die verständigte Polizei traf die Tatverdächtige noch im Bus an und begleitete sie heraus. Gegen die 41-jährige Frau bestand bereits ein Hausverbot für den Linienbusverkehr. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell