Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: Verkehrsunfall zwischen PKW und besetztem Großraumtaxi

Arnsberg (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es um kurz nach neun Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L682 zwischen Herdringen und Holzen. Dabei kam es zu einem frontalen Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem voll besetzten Taxibus, nachdem der Pkw aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten war.

Aufgrund der Anzahl der verletzten Personen wurde eine sogenannte MANV-Lage ausgelöst, bei der neben dem Regelrettungsdienst auch weitere Rettungskräfte von Hilfsorganisationen zum Einsatzort alarmiert werden. Neben dem schwer verletzten Fahrer des Pkw wurden weitere sechs Insassen des Taxibusses in das Klinikum nach Hüsten befördert.

Der Pkw, welcher in die Gegenrichtung gekommen war, brannte am Unfallort aus und musste durch Kräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Glücklicherweise hatten Ersthelfer bereits im Vorfeld den verletzten Fahrer eigenständig aus dem Fahrzeug befreit.

Für die Zeit des Einsatzes war die Landstraße zwischen Herdringen und Holzen komplett gesperrt.

Eingesetzte Einsatzkräfte: Hauptwache Neheim, Löschgruppe Holzen, Einsatzführungsdienst, Rettungswache Neheim, Rettungsdienst Hagelstein, Rettungsdienst Hochsauerlandkreis, Notarzt Hüsten, Notarzt Arnsberg, DRK Arnsberg, DRK Sundern, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Zentrum für Feuerschutz- und Rettungswesen HSK, Polizei

