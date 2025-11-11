FW Dinslaken: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr

Feuerwehr Dinslaken

Die Einheiten der Feuerwehr Dinslaken musste bisher zu insgesamt vier Einsätzen ausrücken. Die erste Alarmierung für die hauptamtlichen Kräfte erfolgte um 10:35 Uhr zur Knappenstrasse. Der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst ist zeitgleich an der Einsatzstelle eingetroffen, so dass keine Maßnahmen durch die Feuerwehr nötig waren. Aufgrund dessen konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr nach ein paar Minuten wieder einrücken. Die nächste Alarmierung für die hauptamtlichen Einsatzkräfte erfolgte gegen 14:00 Uhr. Diesmal ging es mit dem Einsatzstichwort "Heimrauchmelder" zur Hans-Böckler-Strasse. Ein Brandereignis konnte hier nicht festgestellt werden, dafür aber ein defekter Heimrauchmelder, der ohne erkennbaren Grund ausgelöst hatte. Nach ca. 30 Minuten war dieser Einsatz beendet und die Einsatzkräfte rückten wieder ein. Bei den nächsten beiden Einsätzen musste der Rettungsdienst tatkräftig unterstützt werden. In beiden Fällen lautete das Einsatzstichwort "Tragehilfe". Im ersten Einsatz ging es zur Sedanstrasse und im zweiten Einsatz zur Dr.-Otto-Seidel-Strasse.

