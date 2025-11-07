Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Verkehrsunfall mit mehreren PKW auf der B8

Dinslaken (ots)

Am Freitagmorgen wurde die Feuerwehr Dinslaken zu einem Verkehrsunfall auf die B8 alarmiert. Dort war es zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Von den insgesamt vier Insassen wurden drei dabei verletzt. Der Rettungsdienst versorgte die Patienten an der Einsatzstelle und transportierte diese im Anschluss in die Dinslakener Kliniken. Die Feuerwehr stellte an der Einsatzstelle den Brandschutz sicher und fing auslaufende Betriebsmittel auf. Da einer der PKW ein gasbetriebenes Fahrzeug war wurde hier mit einem Messgerät kontrolliert, ob Gas austritt. Nach etwa einer dreiviertel Stunde konnten die Einsatzkräfte die Einsatzstelle der Polizei übergeben und einrücken.

