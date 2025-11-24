PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung im Bereich der L 213 zwischen Homburg und Kirrberg

Homburg (ots)

In der Nacht vom 21.11.2025 auf den 22.11.2025 kam es auf der Landstraße 213 zwischen Homburg und Kirrberg zu einer Sachbeschädigung durch einen unbekannten Täter. Hierbei wurden zwei Richtungstafeln in einem Kurvenbereich auf unbekannte Art und Weise beschädigt. Der unbekannte Täter löste weiterhin zahlreiche Leitpfosten entlang der Strecke aus der Verankerung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
