Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Einkaufsmarkt in Homburg-Einöd

Homburg (ots)

In der Nacht vom 16.11.2025 auf den 17.11.2025 entwendete ein bislang unbekannter Täter einen grauen VW Passat mit Homburger Kennzeichen, welcher zuvor in der Gleiwitzer Straße in Homburg abgestellt war. Hiermit begab sich der Täter auf das Gelände eines Einkaufsmarktes in der Neunmorgenstraße in Homburg-Einöd und fuhr mit der Fahrzeugfront in den verglasten Wintergarten (Raucherbereich) des Restaurants. Durch die Kollision wurde eine Seiteneingangstür derart beschädigte, dass sich der Täter durch das entstandene Loch Zugang zu dem Außenbereich der Gastronomie verschaffen konnte. Im Innenraum schlug er mittels bislang unbekanntem Werkzeug eine weitere Schiebetür ein, wodurch er sich jedoch keinen weiteren Zutritt zu den Räumlichkeiten erhielt. Im Anschluss flüchtete der unbekannte Täter mit dem entwendeten VW von der Tatörtlichkeit. Der entwendete Pkw konnte am 17.11.2025, gegen 10:00 Uhr, auf einem Waldparkplatz in Homburg-Kirrberg aufgefunden werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell