Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz der Universitätsklinik

Homburg (ots)

Am 11.11.2025, zwischen 11:00 Uhr bis 13:30 Uhr, kommt es auf einem Parkplatz auf dem Gelände der Universitätsklinik in Homburg, in Höhe der Rettungswache, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wird ein parkender schwarzer VW T-Roc hinten links an der Stoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernt sich im Anschluss unerlaubt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell