Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz der Universitätsklinik

Homburg (ots)

Am 11.11.2025, zwischen 11:00 Uhr bis 13:30 Uhr, kommt es auf einem Parkplatz auf dem Gelände der Universitätsklinik in Homburg, in Höhe der Rettungswache, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wird ein parkender schwarzer VW T-Roc hinten links an der Stoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernt sich im Anschluss unerlaubt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

  • 16.11.2025 – 10:07

    POL-HOM: Raubdelikt an Tankstelle in Bexbach

    Bexbach (ots) - Am 15.11.2025, gegen 14:40 Uhr, ereignete sich ein Raubdelikt in einer Tankstelle in der Kleinottweilerstraße in 66450 Bexbach. Im Zuge dessen entwendete ein bislang unbekannter männlicher Täter eine Packung Tabak. Er wurde von einem 61-jährigen Mitarbeiter und einer 54-jährigen Mitarbeiterin beobachtet und angesprochen. Daraufhin schubste und trat er die beiden, um sich im Besitz der Ware zu halten. ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 09:49

    POL-HOM: Sachbeschädigung an Fahrzeug in Homburg

    Homburg (ots) - Am 15.11.2025, zwischen 18:10 Uhr und 22:30 Uhr, begab sich ein bislang unbekannter Täter zu einem silbernen Peugeot, welcher im Tatzeitraum auf dem "Enkler-Parkplatz" in der Talstraße in 66424 Homburg geparkt war und zerkratzte mittels unbekanntem Gegen-stand, die linke Fahrzeugseite von der Heckklappe bis hin zur Motorhaube. Ebenfalls be-klebte er die Fahrerscheibe mit einem "FCK AFD" Aufkleber. Im ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 09:46

    POL-HOM: Versuchter Diebstahl aus Kraftfahrzeug

    Homburg (ots) - In der Nacht vom 13.11.2025 auf den 14.11.2025 kam es bei einem Autohaus in der Saarbrücker Straße in 66424 Homburg zu einem Aufbruch eines Gebrauchtwagens der Marke "Audi". Hierbei wurde von einem bislang unbekannten Täter an dem Fahrzeug die hintere Seitenscheibe eingeschlagen. Entwendet wurde nichts. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg ...

    mehr
