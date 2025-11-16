Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Raubdelikt an Tankstelle in Bexbach

Bexbach (ots)

Am 15.11.2025, gegen 14:40 Uhr, ereignete sich ein Raubdelikt in einer Tankstelle in der Kleinottweilerstraße in 66450 Bexbach. Im Zuge dessen entwendete ein bislang unbekannter männlicher Täter eine Packung Tabak. Er wurde von einem 61-jährigen Mitarbeiter und einer 54-jährigen Mitarbeiterin beobachtet und angesprochen. Daraufhin schubste und trat er die beiden, um sich im Besitz der Ware zu halten. Ein 61-jähriger Mitarbeiter wurde dadurch leicht verletzt. Der Täter flüchtete anschließend mit dem Diebesgut und mit seinem schwarzen E-Scooter in unbekannte Richtung. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: ca. 185 cm groß, kräftige Statur, ca. 35 - 40 Jahre alt, er trug einen grünen Parker, eine schwarze Hose, Turnschuhe und eine Basecap.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell