Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen in Homburg-Erbach

Homburg (ots)

Am 12.11.2025 kam es in der Dürerstraße in 66424 Homburg- Erbach im Verlaufe des Nachmittags zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte mit einem unbekannten spitzen Gegenstand mehrere in der Dürerstraße geparkte PKWs und beschädigte diese.

Die Polizei Homburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizeiinspektion Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell