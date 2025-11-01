Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung an PKW in Kirkel-Limbach

Kirkel (ots)

Am Abend des 31.10.2025 gegen 21:00 Uhr wurde in der Hauptstraße in Kirkel OT Limbach aus einer Gruppe unbekannter Jugendlicher, Eier auf einen fahrenden orangen Ford Focus geworfen. Die Eier verursachten einen Lackschaden an der Fahrertür des PKW.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (telefonisch unter 06841-1060 oder per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell