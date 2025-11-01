Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahlserie aus Kraftfahrzeugen in Kirkel OT Limbach

Kirkel (ots)

Im Tatzeitraum vom 30.10.2025, 21:00 Uhr - 31.10.2025, 05:00 Uhr zerbrach ein bislang unbekannter Täter die vordere Fensterscheibe (Beifahrerseite) eines weißen Peugeot 208 mit HOM-Kreiskennzeichen. Das Fahrzeug war in der Straße "Eichenweg" in 66459 Kirkel-Limbach abgestellt. Aus dem Fahrzeug wurde ein brauner Ledergeldbeutel mit entspre-chendem Inhalt sowie eine schwarze Trinkflasche entwendet.

Weiterhin ereigneten sich zwei weitere Diebstahlsversuche in unmittelbarer Tatortnähe. Bei einem der Versuche wurde an einem weißen Ford Kuga mittels eines unbekannten spitzen Gegenstandes versucht, die Seitenscheibe der Beifahrertür einzuschlagen. Als dies misslang, ließ der Täter aus bislang unbekannten Gründen von der weiteren Tatausführung ab und verließ die Tatörtlichkeit im Eichenweg in unbekannte Richtung.

Zudem wurde ein grauer , unverschlossener Peugeot 208 durchwühlt, welcher in der Mo-zartstraße in 66459 Kirkel-Limbach abgestellt war. Dabei wurde jedoch nichts entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell