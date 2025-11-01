Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg OT Beeden

Homburg (ots)

Am 29.10.2025 gegen 17:30 Uhr ereignete sich im Kurvenbereich der Flurstraße in Beeden ein Verkehrsunfall, bei dem ein dunkelfarbener Pkw (Weiteres unbekannt) beim Rückwärtsrangieren mit der auf dem Gehweg befindlichen Laterne kollidierte. Nach Unfallverursachung entfernte sich der Fahrzeugführer mit seinem Pkw unerlaubt von der Örtlichkeit ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (telefonisch unter 06841-1060 oder per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell