Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Dürerstraße in Homburg-Erbach

Homburg (ots)

Am 28.10.2025 gegen 10:30 Uhr kam es in der Dürerstraße in Homburg-Erbach zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw, vermutlich ein silberner/grauer Hyundai, die Dürerstraße in Richtung Kreuzung Berliner Straße. Etwa in Höhe der Hausnummer 124 kol-lidierte er mit dem linken Seitenspiegel eines parkenden Pkw. Im Anschluss entfernte sich das Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Am parkenden Pkw entstand Sachschaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (telefonisch unter 06841-1060 oder per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de) in Verbindung zu setzen.

