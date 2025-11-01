Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Pflanzendiebstahl in der Dürerstraße in 66424 Homburg

Homburg (ots)

Im Zeitraum vom 26.10.2025, 17:00 Uhr bis zum 27.10.2025, 09:00 Uhr kam es im Bereich der Dürerstraße in 66424 Homburg zu einem Diebstahl zehn einzelner Setzlinge Heidekraut von geringem Wert, welche zuvor in dort befindlichen Pflanzenkübeln eingepflanzt waren.

Zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine Täterhinweise vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (telefonisch unter 06841-1060 oder per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de) in Verbindung zu setzen.

